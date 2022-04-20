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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

В России создана Ассоциация музыкальной индустрии

Ее возглавил продюсер Валерий Дробыш

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Лейбл "Первое музыкальное", продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение gazgolder создали в России Ассоциацию музыкальной индустрии. Гендиректором ассоциации на пять лет избран продюсер Валерий Дробыш.

В пресс-службе новой организации объяснили, что АМИ займется выработкой стратегии по выходу из создавшегося кризиса, который связан с уходом из России крупных лейблов, сокращением количества каналов дистрибуции контента и ухудшением ситуации в экономике в целом.

Также ассоциация будет оказывать представителям индустрии правовую и консультрационную поддержку и займется поиском путей пути взаимовыгодного партнерства с ведущими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского музыкального стриминга.

Российский музыкальный рынок, который за счет доходов от стриминга сумел адаптироваться к реалиям пандемии и, по прогнозам PwC, к 2024 года вполне мог достигнуть объема в $1 млрд, оказался на пороге нового кризиса, объяснили в АМИ.

Как считает гендиректор объединения gazgolder Николай Дуксин, АМИ "может упростить коммуникацию всех игроков музыкального рынка, способствовать быстрому принятию необходимых правовых и технологических решений по текущим вопросам".

АМИ Валерий Дробыш Первое музыкальное Velvet Music gazgolder Николай Дуксин
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