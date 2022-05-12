Церемония вручения премии ТЭФИ отложена из-за спецоперации на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую планировалось провести в мае-июне этого года, будет отложена до окончания специальной военной операции на Украине, сообщил "Интерфаксу" председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно", - сказала Швыдкой.

"Я думаю, что мы отложим ее до завершения, если не всей специальной военной операции в Украине, то во всяком случае до момента, когда завершится острая часть. Это будет более уместно", - подчеркнул он.

При этом, он выразил надежду на то, что церемония состоится "в обозримом будущем".

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже вручение премии вновь переносилось. В конце 2021 года Швыдкой сообщал СМИ, что церемония может пройти в мае-июне 2022 года.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.

Помимо основной премии фондом "АРТ" учреждено ещё несколько наград ТЭФИ, среди которых "Студенческий ТЭФИ", "ТЭФИ-Регион", "ТЭФИ - Летопись победы" и другие.