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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году не будет, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", - сказал Швыдкой журналистам в среду.

В мае текущего года Швыдкой сообщил, что церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую планировалось провести в мае-июне 2022 г., отложена до окончания специальной военной операции на Украине.

"Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ - это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно", - сказал тогда спецпредставитель президента.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.

ТЭФИ Михаил Швыдкой
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