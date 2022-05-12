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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:03

Руины калининградского замка Бальга сделают туристическим объектом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Калининградской области идут работы по превращению орденского замка Бальга XIII века в туристический объект на берегу Калининградского залива, сообщил "Интерфаксу" директор АНО "Фортификационное наследие Калининградской области" Артур Сарниц.

По его словам, территория замка расчищается, к нему подвели "нормальную дорогу".

"Очень много работы на самих развалинах, так как там есть лестничные пролеты и арки, представляющие опасность для людей. Но первые официальные экскурсии на замок смогут прибыть уже в июне", - сказал Сарниц.

По его словам, величественные руины замка, частично уцелевшие в последнюю войну, уже давно привлекают внимание как ценителей искусства строителей орденских замков и фортификационных сооружений, так и "черных копателей", которые много времени потратили на поиски артефактов. Официально велись здесь и поиски знаменитой Янтарной комнаты.

"Но и без легенды о Янтарной комнате замок представлял большой интерес у туристов уже в начале прошлого века. Сами жители Восточной Пруссии еще в 1927 году выполнили ряд работ, чтобы остатки замка были более привлекательны в этом плане. И мы продолжаем эту линию уже на официальном уровне, взяв исторический объект в долгосрочную аренду", - отметил Сарниц.

Компания уже арендует форт №1 "Штайн", расположенный под Калининградом. По словам Сарница, форт уже удалось превратить в популярный у туристов объект, поэтому понятно, что делать и с руинами замка и как им заинтересовать туристов.

Орденский замок Бальга был построен в середине XIII века из камня и обожженного кирпича. Однако, в последующие годы он разрушался естественным образом, затем его кирпич был использован для строительства крепости Пиллау (ныне Балтийск - ИФ). Во время Второй Мировой войны замок оказался в центре ожесточенных боев и был серьезно разрушен. Сейчас от Бальги сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи.

Калининградская область Бальга Артур Сарниц Восточная Пруссия Пиллау Балтийск
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