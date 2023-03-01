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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

В Калининградской области руины орденской крепости Рагнит укрепят и превратят в музей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Калининградском Немане руины орденской крепости Рагнит станут основой музейно-досугового центра, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Ведомство изучило проектные документы и результаты инженерных изысканий и выдало положительное заключение на приспособление регионального памятника культуры под современное использование.

Построенный тевтонцами в XV веке замок Рагнит многократно перестраивался. С 1825 по 1945 год здесь располагалась Восточно-Прусская тюрьма. После Второй мировой войны крепость получила значительные повреждения и была частично заброшена.

Проект предусматривает приспособление замка под музейно-досуговый центр. Здесь организуют выставочные пространства, где будет постоянная экспозиция с муляжами и репликами доспехов и оружия различных исторических периодов. Также в крепости появятся сувенирные лавки, конференц-зал, площадки для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором и другие пространства.

"Музейных и исторических ценностей там выставляться не будет", - рассказал выпускающий эксперт по объекту Константин Корсаков - главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы.

Проект также предполагает разборку аварийных участков капитальных стен с последующим восстановлением, ремонтом и усилением кладки, возведение новых стен и перегородок во внутреннем пространстве флигелей, воссоздание оконных проемов в готическом стиле и наружных дверных проемов, устройство новых междуэтажных перекрытий, укрепление сохранившихся исторических сводов подвала, устройство пространственного каркаса кровли и многие другие работы.

Застройщик объекта - ООО "Мануфактура Старого Пасечника". Генпроектировщик - ЗАО "Агромпромпроект".

Калиниградская область Неман Рагнит Агромпромпроект Тевтонский орден
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