Власти Калининграда через суд изъяли у собственника дом Армина Мюллера-Шталля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области через суд добилось, чтобы у собственника в Советске изъяли дом 1911 года постройки, в котором жил немецкий актер Армин Мюллер-Шталль. Ранее власти добивались, чтобы владелец отреставрировал здание.

"У нас есть решение суда, что мы забираем этот объект у собственника. Но, в отличие от некоторых развитых демократий, в России по закону нельзя забирать что-то у собственника без компенсации. Поэтому в соответствии с законом мы провели оценку и выплатим ему деньги", - заявил губернатор Антон Алиханов.

Он напомнил, что с владельцем дома долго шли переговоры, ему предлагали различные варианты сохранения и реставрации памятника истории и архитектуры. Но переговоры не дали результата.

"Поэтому мы прошли путь судебный. И сейчас будем выплачивать компенсацию. Дальше по задумке, которая пока у меня есть, это не константа, мы, скорее всего, переведем его в жилой фонд и за счет средств субсидии правительства Фонду капремонта восстановим его в историческом виде. Капитально отремонтируем, отреставрируем и введем в оборот уже как жилой дом, которым он и был когда-то", - добавил губернатор.

Администрация региона в феврале 2021 года попросила суды изъять у собственников разрушающиеся памятники - дома Армина Мюллера-Шталля и два фахверковых склада в поселке Железнодорожный.

Как уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, судебный иск об изъятии дома Мюллера-Шталля в 2020 году инициировала региональная Служба госохраны объектов культурного наследия. Дом находился в плачевном состоянии, фактически разрушался и мог быть потерян безвозвратно.

Старинный четырехэтажный жилой дом является архитектурной доминантой целого микрорайона в приграничном Советске и создан быть украшением города, а не стоять с разбитыми окнами и отваливающейся штукатуркой, отметил Лысков. В декабре 1930 года в этом доме родился Армин Мюллер-Шталь, ставший впоследствии знаменитым немецким актёром. Во время войны дом практически не пострадал.

После войны в здании было общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства. После закрытия учебного заведения в 2010 году город продал дом в надежде, что новый владелец проведет его реставрацию, не нарушая исторический облик здания. Стоимость компенсации составит чуть более 10 млн рублей.