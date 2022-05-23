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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

На Красной площади 24 мая пройдет концерт с участием Гергиева и Мацуева

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На Красной площади в Москве вечером 24 мая пройдет всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Там выступят художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, солистка Московского академического музыкального театра Хибла Герзмава (сопрано) и другие, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и сводный хор из 365 участников. Главный хормейстер - художественный руководитель Академического большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович.

Они исполнят классическую музыку, в основном, связанную по тематике с историческим прошлым России, это будут сочинения Кастальского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова и Скрябина.

Зрителей и участников концерта приветствует патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

24 мая Русская православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С 1991 года этот день стал в России государственным праздником.

Красная площадь Москва РПЦ Патриарх Кирилл Валерий Гергиев Денис Мацуев Хибла Герзмава Лев Конторович
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