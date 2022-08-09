В основной конкурс Московского международного кинофестиваля вошли 9 фильмов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Картины из Румынии, Перу, Китая и Сербии вошли в конкурсную программу 44-го Московского международного кинофестиваля, всего в основном конкурсе представлено девять картин.

"ММКФ в 2022 году состоится и будет подлинно международным, невероятно широким по своему охвату (...) более 230 картин представлено в конкурсных и внеконкурсных программах ММКФ. Они будут представлять, по нашим подсчетам, - возможны ещё дополнения и разные сюрпризы - 65 стран мира. Думаю, что этот список увеличится", - сказал на пресс-конференции председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

По его словам, фестиваль, "несмотря на очень сложный политический и культурный контекст, очень сбалансирован по представительству стран", половина представленных картин в программе фестиваля - работы режиссеров из недружественных стран.

В основном конкурсе ММКФ этого года представлены картины "Усекновение" режиссёра Синиши Цветич (Сербия), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Мега (Румыния), "Путешествия масторны" Чань Мин Чжи Ляо (Китай), "Ульи" Луиса Басурто (Перу), "Надежда" Умит Керекен (Турция, Германия, Словения) и "Мария. Ангел океана" Аруна Джаявардана (Шри-Ланка).

Россию в основном конкурсе представят картины "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина.

Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева. Закроет фестиваль работа южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти", отмеченная за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Жюри основного конкурса 44-го ММКФ возглавил режиссёр, актёр и продюсер Евгений Миронов. Также в жюри вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян и кинорежиссёр Андрей Кравчук.

Новая конкурсная программа "Русские премьеры"

Нововведением этого фестиваля станет новая конкурсная программа "Русские премьеры".

"На 44-м ММКФ мы даём старт национальному конкурсу в рамках ММКФ. Конкурсная программа получила название "Русские премьеры" по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". "Русские премьеры" - это полноценный конкурс, полноценная конкурсная программа со своим жюри и призом, который будет вручаться в главный вечер", - сказал Кудрявцев.

Жюри конкурса возглавил режиссёр Сергей Урсуляк. Также в состав жюри вошли режиссер Иван Твердовский, продюсер Петр Ануров.

В конкурс вошли следующие картины: "F20" режиссер Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серина. Также в конкурсе будут соревноваться российские картины, вошедшие в основной конкурс.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. В начале марта сообщалось, что ММКФ перенесен на вторую половину 2022 года после обращения кинематографистов зарубежных стран о том, что они не смогут приехать и представить свои фильмы к показу. Ранее ожидалось, что Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 21 по 28 апреля.