Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" не покажут уральцам из-за проблем с лицензией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда", которую должны были показать на сцене фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) в Екатеринбурге в июне артисты театра из Перми, заменили на другой спектакль из-за вопросов с лицензией на постановку и техническими моментами.

"В связи с неразрешенным вопросом о лицензировании рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" руководители Пермского академического Театра-Театра приняли решение о показе на площадке "Театр под открытым небом" грандиозного мюзикла о вере и любви "Алые паруса", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Как пояснили "Интерфаксу", к настоящему моменту лицензия на рок-оперу находится под вопросом.

"Наслоилось несколько факторов. Во-первых, какие-то технические проблемы то ли с декорациями, то ли с чем (другим - ИФ). Во-вторых, у оперы как раз момент продления лицензии сейчас, не совсем понятно, будет она продлена или нет. Несколько факторов сложились вместе, и, к сожалению, (рок-оперу - ИФ) пришлось заменить", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что кантата ADIEMUS Карла Дженкинса, запланированная на данной площадке перед рок-оперой, будет исполнена.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2022 году мероприятие пройдет 24 июня, планируется собрать 300 тыс. зрителей и 2 тыс. музыкантов.

Проведение фестиваля поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также призвал бизнес также поддержать мероприятие и выразил надежду, что фестиваль станет "главным событием года в России".