Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" не покажут уральцам из-за проблем с лицензией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда", которую должны были показать на сцене фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) в Екатеринбурге в июне артисты театра из Перми, заменили на другой спектакль из-за вопросов с лицензией на постановку и техническими моментами.

"В связи с неразрешенным вопросом о лицензировании рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" руководители Пермского академического Театра-Театра приняли решение о показе на площадке "Театр под открытым небом" грандиозного мюзикла о вере и любви "Алые паруса", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Как пояснили "Интерфаксу", к настоящему моменту лицензия на рок-оперу находится под вопросом.

КультураУрганта пригласили провести "Уральскую ночь музыки"Читать подробнее

"Наслоилось несколько факторов. Во-первых, какие-то технические проблемы то ли с декорациями, то ли с чем (другим - ИФ). Во-вторых, у оперы как раз момент продления лицензии сейчас, не совсем понятно, будет она продлена или нет. Несколько факторов сложились вместе, и, к сожалению, (рок-оперу - ИФ) пришлось заменить", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что кантата ADIEMUS Карла Дженкинса, запланированная на данной площадке перед рок-оперой, будет исполнена.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2022 году мероприятие пройдет 24 июня, планируется собрать 300 тыс. зрителей и 2 тыс. музыкантов.

Проведение фестиваля поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также призвал бизнес также поддержать мероприятие и выразил надежду, что фестиваль станет "главным событием года в России".

Ural Music Night
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед "Джокондой"

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда
Умершие знаменитости

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер
Умершие знаменитости

Умер исполнитель главной роли в фильме "Славные парни" Рэй Лиотта

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Владимир Спиваков заработал больше всех среди столичных деятелей искусства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });