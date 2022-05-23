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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Урганта пригласили провести "Уральскую ночь музыки"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night), который запланирован на 24 июня в Екатеринбурге, пригласили в качестве ведущего Ивана Урганта, сообщил "Интерфаксу" директор фестиваля Евгений Горенбург.

"Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом "Гриша Ургант", - сказал он и добавил, что переговоры пока продолжаются.

"Напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить", - подчеркнул Горенбург.

В конце февраля 2022 года программа "Вечерний Ургант" исчезла из сетки вещания. В пресс-службе Первого канала "Интерфаксу" объяснили, что из-за политической ситуации было принято решение сократить число развлекательных переда в эфире, сетку переверстали.

СМИ сообщали, что Ургант уехал с семьей в Израиль. Затем сообщалось, что это был только отпуск.

В начале апреля в интервью телеканалу "Беларусь 1" Песков назвал Ивана Урганта большим патриотом, отметив, что у телеведущего может быть своя точка зрения на происходящее. Он добавил, что не считает врагами государства тех, кто уехал из России. Пескова после этого раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров за неправильное, по его мнению, понимание патриотизма.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2022 году мероприятие должно собрать 300 тысяч зрителей и 2 тысячи музыкантов.

Иван Ургант Первый канал Екатеринбург Уральская ночь музыки Евгений Горенбург Дмитрий Песков
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