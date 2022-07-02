Глава Минкультуры отметила любовь миллионов зрителей к персонажам Шварцмана

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной мультипликатора, автора образа Чебурашки Леонида Шварцмана, отметив, что его персонажи искренне полюбились миллионам зрителей.

"В его уникальном творческом наследии - десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием нашей страны. Созданные Леонидом Ароновичем персонажи искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них теплым детским воспоминанием", - сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства в субботу.

Она подчеркнула, что "для молодого поколения его профессиональный путь всегда будет служить настоящим примером любви к избранному делу и беззаветной преданности искусству".

Российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни.

Шварцман известен как художник-постановщик, принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969.

Среди его работ такие мультфильмы как "Аленький цветочек", "Котёнок по имени Гав", "38 попугаев", "Золотая антилопа", "Осторожно обезьянки" и многие другие.