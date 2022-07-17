"Русские сезоны" в 2022 году пройдут в России и СНГ вместо Скандинавии
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в этом году пройдет в странах СНГ и внутри России, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии.
Швыдкой также отметил, что "естественно "Русские сезоны" будут ориентироваться на дружественные и нейтральные страны, на страны СНГ".
"Кроме того, как мне представляется, важно расширять гастрольную деятельность внутри РФ. Опыт мой подсказывает, что сегодня потребность качественных гастролей внутри РФ выросла", - добавил Швыдкой.
В середине июня Швыдкой, комментируя "Интерфаксу" информацию о том, что "Русские сезоны" в 2022 году могут быть отменены, а высвободившиеся субсидии направят на увеличение числа гастролей в России, сообщил, что этот вопрос рассматривается и окончательное решение о проведении было не принято.
"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 проект принимала Германия. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии.