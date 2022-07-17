"Русские сезоны" в 2022 году пройдут в России и СНГ вместо Скандинавии

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в этом году пройдет в странах СНГ и внутри России, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии.

Швыдкой также отметил, что "естественно "Русские сезоны" будут ориентироваться на дружественные и нейтральные страны, на страны СНГ".

"Кроме того, как мне представляется, важно расширять гастрольную деятельность внутри РФ. Опыт мой подсказывает, что сегодня потребность качественных гастролей внутри РФ выросла", - добавил Швыдкой.

В середине июня Швыдкой, комментируя "Интерфаксу" информацию о том, что "Русские сезоны" в 2022 году могут быть отменены, а высвободившиеся субсидии направят на увеличение числа гастролей в России, сообщил, что этот вопрос рассматривается и окончательное решение о проведении было не принято.