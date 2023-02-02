Минкультуры анонсировало проведение "Русских сезонов" в Казахстане и Узбекистане

Кроме того, в планах проведение проекта в Аргентине и Бразилии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в 2024 году планируется провести в Аргентине и Бразилии, сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная. В 2033 году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.

"Если ничего не изменится, то "Русские сезоны" на будущий год у нас будут в Аргентине и Бразилии. Пока это в планах стоит", - сказала Преподобная на заседании рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По словам замминистра, для расширения присутствия России в мировом кинематографе за рубежом проводятся фестивали российского кино, оказывается поддержка участия российских кинематографистов в международных кинофестивалях, а также поддерживается совместное кинопроизводство и сотрудничество в иных формах.

"В целях сохранения исторического и культурного наследия у нас тоже ведется активное взаимодействие со странами-партнерами, с дружественными странами", - отметила Преподобная.

К приоритетным направлениям по согласованию с МИДом, исходя из сложившейся практики, теперь относятся страны СНГ, ШОС, форум славянских культур. В рамка двустороннего взаимодействия идут активные контакты с Китаем, Индией, Вьетнамом, Лаосом, странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 проект принимала Германия. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.