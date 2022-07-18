Сын Александра Ширвиндта опроверг сообщения об ухудшении самочувствия артиста

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта опроверг сообщения СМИ об оказании медпомощи и ухудшении самочувствия артиста.

"Опровергаю, ничего такого нет, все отлично. Через пару часов едем на рыбалку", - сказал сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт "Интерфаксу" в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что врачи диагностировали у Александра Ширвиндта стенокардию, ему потребовалась помощь медиков. По данным СМИ, артисту стало плохо в загородном доме накануне дня рождения, который у Ширвиндта 19 июля. После оказания первой помощи артиста якобы передали врачам, чтобы доставить в Москву.