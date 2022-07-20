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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Москве в 2023 году отреставрируют дворец Юсуповых на Чистых прудах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году начнется реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке на Чистых прудах, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Специалисты уже начали изучать состояние этих палат, всех их внутренних и наружных элементов, чтобы на этих данных подготовить детальный проект реставрации, уточнил через пресс-службу руководитель департамента Алексей Емельянов. Научно-исследовательские, изыскательские работы и проектирование планируется завершить до конца 2022 года.

"В проекте специалисты отразят все предлагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению его к использованию в качестве музея", - говорится в сообщении.

Дворец Юсуповых в Москве, построенный в конце XVI - начале XVII века, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится в госсобственности. Его полное название - "Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)". Два года назад здание передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское".

Палаты - одно из немногих жилых зданий в Москве, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, подвергшись лишь незначительным переделкам. В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей "Палаты Волковых - Юсуповых". С 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов. В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.

Юсуповы Дворец Юсуповых Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Архангельское Чистые пруды
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