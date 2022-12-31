Золотой зилант вернулся на башню Казанского вокзала после реставрации

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На шпиль главной башни Казанского вокзала Москвы вернули отреставрированный позолоченный флюгер в виде крылатого змея - зиланта, сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

Флюгер сняли со шпиля в 2021 году, за это время реставраторы починил его поворотный механизм, устранили появившиеся со временем трещины и дефекты, восстановили позолоту.

"Казанский вокзал, возведенный в неорусском стиле, безусловно является одним из архитектурных шедевров Москвы. Его главное украшение — башня высотой 73 метра, стилизованная под дозорную башню Сююмбике Казанского кремля.", - напомнил через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Зилант - персонаж татарского фольклора, с ним связаны легенды об основании Казани, и он считается защитником и покровителем этого города, сообщили в пресс-службе департамента. Зилант изображен на флаге и гербе Казани.

Казанский вокзал был построен в 1912–1914 годы по проекту архитектора Алексея Щусева. Здание напоминает стилизованный русский терем, украшенный башенкой, в образе которой угадываются очертания сторожевой башни Казанского кремля. Это памятник культуры федерального значения.