Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В России планируют создать социальные театры для подростков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы создания социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

"Минкультуры поддержит создание социальных театров на базе учреждений культуры. Сегодня договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - написала Любимова в своем телеграм-канале в четверг.

Любимова отметила, что одним из стратегических направлений деятельности института уполномоченных является программа "Подростки России", которая подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.

"Для развития подобных центров было предложено создать Социальные театры", - добавила министр.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

"Троица" Рублева вернулась из лавры в Третьяковку

"Троица" Рублева вернулась из лавры в Третьяковку

Минкультуры РФ сообщило, что "Троицу" Рублева после торжеств в лавре вернут в Третьяковку

"Троицу" Рублева впервые после революции доставили в лавру

"Русские сезоны" в 2022 году пройдут в России и СНГ вместо Скандинавии

"Русские сезоны" в 2022 году пройдут в России и СНГ вместо Скандинавии

В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ

В Россию с зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда РФ

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });