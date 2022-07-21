В России планируют создать социальные театры для подростков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы создания социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

"Минкультуры поддержит создание социальных театров на базе учреждений культуры. Сегодня договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - написала Любимова в своем телеграм-канале в четверг.

Любимова отметила, что одним из стратегических направлений деятельности института уполномоченных является программа "Подростки России", которая подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.

"Для развития подобных центров было предложено создать Социальные театры", - добавила министр.