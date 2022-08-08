У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - У всемирно известного датского режиссера Ларса фон Триера в возрасте 66 лет диагностировали болезнь Паркинсона, сообщает в понедельник портал газеты The Copenhagen Post.

"Ларс в хорошем настроении, он лечит симптомы болезни, чтобы завершить проект "Королевство". В связи с болезнью Ларс будет принимать участие в ограниченном количестве интервью до премьеры проекта, запланированной в этом году", - говорится в заявлении, распространенном продюсерской компанией Zentropa, которая выпускает фильмы фон Триера.

Премьера заключительного сезона сериала "Королевство" запланирована на 31 августа, она состоится в рамках Венецианского кинофестиваля.

Фон Триер известен на родине и за рубежом благодаря таким кинокартинам, как "Догвилль", "Танцующая в темноте", "Рассекая волны", "Идиоты", "Антихрист", "Меланхолия", "Нимфоманка", "Дом, который построил Джек". Он также неоднократно оказывался в центре этических скандалов, связанных как с его личными высказываниями на публике, так и из-за откровенных сцен в его фильмах.