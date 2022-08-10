Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Названы обладатели призов кинофестиваля "Окно в Европу"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фильм "Экспресс" режиссёра Руслана Братова стал обладателем гран-при фестиваля "Окно в Европу", который прошёл в Выборге.

"Главный приз конкурса игрового кино получила картина "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино лучшей картиной был назван "Огонь" режиссера Анны Яновской. "Мой друг тигр" стал лучшей анимационной лентой", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

Работа Братова также получила два специальных приза жюри за лучшую операторскую работу и за лучший актёрский ансамбль. Фильм рассказывает историю молодого человека Саши Сосланова, который никогда не унывает. Однажды он идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий - "экспресс", но в тот же вечер теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти "экспресс" на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

КультураВ основной конкурс Московского международного кинофестиваля вошли 9 фильмовЧитать подробнее

Особого упоминания жюри удостоен за лучшее музыкальное решение композитор фильма "Велга" Антон Силаев, а также картина "Император" Альфии Хабибуллиной - за дуэт антагонистов. Специальный приз жюри за лучшую женскую роль достался Дарье Екамасовой за роль в фильме "Накануне" Алисы Ерохиной. Кроме того, особого упоминания жюри за драматургическую точность деталей удостоена картина "Камни" Армана Айвазяна, а за лучшего героя - картина "Ноев ковчег" Григория Курдяева.

В свою очередь в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" сообщили "Интерфаксу", что короткометражная лента "Мой друг - тигр" режиссера Татьяны Киселевой названа лучшим фильмом конкурса "За профессиональное мастерство в анимации". Также награду получила картина студии "Белый-белый день" режиссера Василия Чиркова, она удостоена диплома "За поэтичную атмосферу детства".

"Мой друг - тигр" рассказывает историю об обычной городской девочке, которая подружилась с тигром. Необычная парочка вместе растет, играет и радуется жизни до того момента, когда для одного из друзей город становится слишком тесен. "Белый-белый день" представляет сюжет о глубине и красоте самых маленьких событий глазами маленького мальчика.

кино Окно в Европу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

"Литфонд" выставит на торги записную книжку Ахматовой и издания Бродского

РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

Большой театр покажет премьеры "Трубадура" и балета "Пиковая дама"

В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });