Названы обладатели призов кинофестиваля "Окно в Европу"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фильм "Экспресс" режиссёра Руслана Братова стал обладателем гран-при фестиваля "Окно в Европу", который прошёл в Выборге.

"Главный приз конкурса игрового кино получила картина "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино лучшей картиной был назван "Огонь" режиссера Анны Яновской. "Мой друг тигр" стал лучшей анимационной лентой", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

Работа Братова также получила два специальных приза жюри за лучшую операторскую работу и за лучший актёрский ансамбль. Фильм рассказывает историю молодого человека Саши Сосланова, который никогда не унывает. Однажды он идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий - "экспресс", но в тот же вечер теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти "экспресс" на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.

Особого упоминания жюри удостоен за лучшее музыкальное решение композитор фильма "Велга" Антон Силаев, а также картина "Император" Альфии Хабибуллиной - за дуэт антагонистов. Специальный приз жюри за лучшую женскую роль достался Дарье Екамасовой за роль в фильме "Накануне" Алисы Ерохиной. Кроме того, особого упоминания жюри за драматургическую точность деталей удостоена картина "Камни" Армана Айвазяна, а за лучшего героя - картина "Ноев ковчег" Григория Курдяева.

В свою очередь в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" сообщили "Интерфаксу", что короткометражная лента "Мой друг - тигр" режиссера Татьяны Киселевой названа лучшим фильмом конкурса "За профессиональное мастерство в анимации". Также награду получила картина студии "Белый-белый день" режиссера Василия Чиркова, она удостоена диплома "За поэтичную атмосферу детства".

"Мой друг - тигр" рассказывает историю об обычной городской девочке, которая подружилась с тигром. Необычная парочка вместе растет, играет и радуется жизни до того момента, когда для одного из друзей город становится слишком тесен. "Белый-белый день" представляет сюжет о глубине и красоте самых маленьких событий глазами маленького мальчика.