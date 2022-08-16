Скончался народный артист России Виктор Зозулин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного академического театра им. Вахтангова.

"Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный Вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом", - говорится в сообщении.

В театре напомнили, что в 1965 году Зозулин дебютировал в фильме советского и российского кинорежиссера Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" – сыграл радиотехника Костю, который помогал сдавать экзамены "Дубу".

"Впоследствии снялся в известных фильмах и телеспектаклях: "Я вас любил...", "Солярис", "Король-олень", "Самый последний день", "Это мы не проходили", "Ларец Марии Медичи", "Битва за Москву", "Тревожное воскресенье", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Прохиндиада, или Бег на месте", "Артистка из Грибова", "Возвращение Мухтара" и других. В популярной советской передаче "Кабачок 13 стульев" - играл пана Анджея", - отметили в пресс-службе.

Также Зозулин создал большое количество разноплановых ролей в театре и записал много аудиокниг по произведениям русских классиков.

"Уход Виктора Зозулина - невосполнимая утрата для Театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - заявили в пресс-службе и добавили, что о месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.