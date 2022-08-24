Швыдкой не ждет возобновления межгосударственного культурного диалога с ЕС в 2023 г.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Возобновление диалога между государственными институциями в сфере культуры России и недружественных стран ожидать в следующем году не стоит, однако на уровне учреждений культуры взаимодействие продолжается, заявил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Диалог между странами многоуровневый. Если говорить о диалоге между бюрократическими структурами Европейского союза и недружественных стран, то, думаю, что это нереально в 2023 году, я имею ввиду министерство культуры, государственные институции и так далее. С самого начала по этому поводу был дан сигнал. Я думаю, на это мы рассчитывать не можем", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос агентства о том, возможно ли восстановление культурного диалога между Россией и так называемыми недружественными странами в 2023 году.

"Что касается учреждений культуры, деятелей культуры, организаций, то я думаю, что такой диалог существует (между Россией и другими странами - ИФ) и сегодня", - отметил он.

В пример Швыдкой привел открытие 17 Фестиваля российской культуры в Японии, которое состоится 29 августа. Также он напомнил, что 7 декабря (театр) "Ла Скала" в Милане открывает сезон (оперой русского композитора Модеста Мусоргского) "Борис Годунов".

"Достаточно для того, чтобы понять, что объявленная отмена культуры имеет, скорее, политико-бюрократический характер, нежели профессиональный и человеческий", - заключил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству.