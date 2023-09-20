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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин отметил ничтожность попыток дискриминации русской культуры

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Русская культура и искусство столкнулись с сильнейшей дискриминацией, которая, однако, наносит ущерб, прежде всего, тем, кто этим занимается, заявил на заседании попечительского совета Мариинского театра президент Владимир Путин.

"Наша культура, искусство, наши артисты столкнулись с достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, и литературу, и живопись, наши достижения в этой сфере. Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего, обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства", - сказал он.

Президент добавил: "Я не буду вдаваться здесь в детали, все мы понимаем, о чем идет речь".

Владимир Путин Мариинский театр
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