Многострадальная, героическая, великая: отчет о выставке художника Дмитрия Белюкина

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве открылась юбилейная выставка произведений народного художника, действительного члена Российской Академии художеств Дмитрия Белюкина. Она носит название "Многострадальная, героическая, великая".

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Вспомнить "забытые" события!

Корр: Дмитрий Анатольевич Белюкин, являясь убежденным продолжателем традиций русской классической школы живописи, более чем за 35 лет своей творческой деятельности создал свыше 850 произведений. Он с успехом работает практически во всех видах изобразительного искусства и, что особенно важно, в редком и, может быть, самом сложном жанре - историко-тематической картины.

Характерная черта Дмитрия Белюкина – обращаться к малоизвестным или сознательно "забытым" событиям русской истории. Так появилась на свет картина "Битва при Молоди в 1572 году". Тогда в 50 верстах южнее Москвы русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина в местечке Молодь вступили в битву с объединенными силами крымского хана Девлет-Гирея, совершавшего опустошительные набеги, двигаясь в сторону Москвы. Силы крымского хана, в состав которых входили помимо крымских войск еще и турецкие и ногайские наемники, русское войско разбило при восьмикратном численном превосходстве противника. Как и при Куликовской битве, речь шла о сохранении русского царства как самостоятельного государства.

Как родилась картина рассказывает сам автор.

Белюкин: Мне довелось участвовать в реконструкции битвы. Я вообще дружу со многими конструкторами исторических батальных событий. Там воспроизводятся точные копии костюмов, вооружений, расположения войск. Получив предложение, я с удовольствие согласился. Меня обрядили в кафтан того времени, дали в руки бердыш (топор на длинной ручке), у других были мушкеты, сабли, и нас поставили в гущу битвы в самом Гуляй-городе, где шло сражение. Так что, я не просто понюхал пороха, но и побывал в том времени, набрался сильных впечатлений. И когда министерство обороны предложило мне написать картину на патриотическое событие по моему выбору, я не задумываясь выбрал битву при Молоди. Это событие с эпохи Карамзина активно замалчивается, а ведь русские войска разгромили неприятеля, который имел превосходство в жилой силе в восемь раз! А причина замалчивания, вероятно, лежит в отношении к Ивану Грозному и опричнине, но именно полк опричников во главе с Михаилом Воротынским отличился в этом бою.

Корр.: В каких еще "сражениях" Вы принимали участие?

Белюкин: В Бородинской битве! После которого появились картины "Утро Бородинской битвы. Выезд кавалергардского полка на позицию" и "Атака Гродненских гусар". Причем при написании последнего полотна мне позировали не только люди, но и лошади. Дело в том, что мне нужен был определенный ракурс единения всадника со скачущей галопом лошадью, и наездники повторяли галоп все снова и снова, поднимая лошадь на дыбы, а я стоял на крыше своего автомобиля и делал зарисовки.

Длительная и мучительная для всех процедура. Но зато на картине не представление художника, как это могло быть, а реальность.

Они уплывали в неизвестность…

Корр.: И еще одна картина, которую смело можно назвать одним из лучших его произведений . Она принесла ему известность, еще когда он был молодым художником. Это "Белая Россия. Исход". Написана она была в начале 90-х годов прошлого века и посвящена определенному событию – началу Великого русского исхода 13 ноября 1920 года, когда началась эвакуация русской армии генерала Врангеля и всех желающих покинуть Крым перед наступлением большевиков.

На картине корабль с простреленными бортами, глядя на который ощущаешь судьбу всей России. Старый, с седой бородой монах горько задумался, сидя на ступеньках палубы, и седой генерал с эполетами, и лежащие кто на чем, склонившие голову офицеры, и смотрящий вдаль на удаляющуюся Родину высокий офицер в папахе и накинутой шинели, сестра милосердия и чьи-то сестры и жены, и даже молодой гимназист. Опрокинутая навзничь чья-то кукла. Она лежит покинутая и тянет кверху ручки, как бы прося защиты, но никого нет – все уплывают в неизвестность. Они уплывают с горечью и болью, что вынуждены это делать. Но на лицах нет злости и гнева, есть боль об утраченной Родине.

С поразительной четкостью выписаны не только лица и одежда, но и глаза! Посмотрев на эту картину, уже никогда не забудешь этих глаз!

Господи, Родина, что ты делаешь со своими сынами, дочерями, малышами! Кто, куда и от кого! Несть числа этим людям ни тогда, ни после. Судьба! Тяжелая судьба покорила и покоряет людей России своей непредсказуемостью и неизбежностью!

К сожалению, эта картина так велика, что ее оказалось невозможно переместить в залы Академии. Но посмотреть ее можно в зале Музея Российской армии. Около нее всегда очень много людей.

Триптих победы!

Парад Победы. Знамена рейха летят к ногам командиров фронтов и армий, стоящих перед мавзолеем. Сколько раз мы видели это в картинах многих художников. Но здесь триптих, позволяющий художнику, как в кинохронике показать нам движение парада на всей Красной площади. Но главное все-таки не это. На центральном панно крупным планом солдаты и сержанты, кидающие вражеские знамена. Кстати и эти полотнища тоже выписаны с тех самых штандартов, которые хранятся в музее. Но лица!!! Чтобы написать эту часть картины Дмитрий Белюкин не один день провел в Красногорском архиве, отсматривая кинохронику тех минут. Там ловил он образы, которые потому крупным планом легли на полотно.

Но есть и некоторые секреты. Старшее поколение хорошо помнит фильм "Освобождение". Там снимались наши любимые артисты. Лица некоторых из них тоже появились в картине. Зачем он это сделал? Ответ простой: "Я надеюсь, что и нынешнее поколение будет смотреть этот фильм и придя в музей, где висит триптих, они увидят знакомые лица и этот момент приблизит их к тем событиям. Связь поколений"!

Не могу не выдать и еще один секрет. Есть в картине среди тех кому довелась честь быть в составе сводной роты, бросающих фашистские знамена на Параде Победы один человек. Реально он был далеко от Москвы, но он прошел всю войну – это отец Дмитрия – Анатолий Белюкин. Он заслужил это право, и сын высказал отцу таким образом свое уважение и признательность!

Милые сердцу дали необъятные!

Из исторических полотен обращают на себя внимание масштабные работы об эпохе конца Смутного времени и первых Романовых "Венчание на царство М.Ф.Романова", "А.М.Романов и патриарх Никон за обсуждением строительства Нового Иерусалима". Причем, даже можно увидеть четкий план строительства зданий который они обсуждают, взявшись за руки: единение царства Божьего и земного.

Досконально художник изучает быт, костюмы и даже характеры эпохи, о которой он пишет картины. Сколько бы раз я ни приходил в его мастерскую, всегда видел свежие зарисовки возможных будущих картин и висящие костюмы разных эпох и даже предметы быта.

Большой цикл картин посвящен святым местам православия, русским храмам, монастырям и видам горы Афон и даже маленьким, но милым нашему сердцу местам, таким как церковь Покрова на Нерли. Ее мы видим на картине "Дорога к храму". Сам он расположен во Владимирской области близ села Боголюбово. Его строительство связано с победоносным походом Владимирцев на болгар и гибелью от ран княжича Изяслава, сына Андрея Боголюбского в 1165 году. Храм в отличие от всех, которые строились в течение нескольких лет, был возведен всего за один год. Стоит он вдалеке от всего как одинокая свеча. Идти к нему надо по разливам Боголюбского луга, так хорошо выписанного художником. И куда ни кинь взгляд – лишь поле да облака.

Рассказывая об этом удивительном и святом месте, откуда берут истоки Владимиро-Суздальского зодчества, да, может, и вообще православного, художник с грустью заметил, что "дали необъятной за храмом уже нет: виднеются новые коттеджные постройки, не дай бог, и дальше будут наступать эти современные "завоеватели" на земли Храма!".

А я хотел добавить, что, к сожалению, не только там, но и в других значимых для нашей истории и культуры местах.

Пушкиниана Белюкина

Дмитрий Белюкин, сын известного книжного иллюстратора Анатолия Белюкина, он еще и продолжатель семейной традиции – иллюстрировал роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Книголюбы называют эти рисунки "симфонией иллюстрации". В каталоге его произведений, посвященных Пушкину, числится без малого 170 картин, из них полсотни – это иллюстрации к роману "Евгений Онегин". И это ещё не все : в самом романе насчитывается 180 цветных иллюстраций.

Не только ими радует нас художник, но и изображениями самого поэта. Вернее, назвать картину, где мы видим поэта, только изображением нельзя - это целая "пушкиниана". Он так ее и называет "Жизнь в свете Пушкина". Это и места, где был поэт, и люди, с которыми он встречался. Он даже описывает сон Татьяны в романе и отъезд Ленского из гостей. Описано так, как будто сам художник бывал в этом сне и на этом балу. Примечательно, что, для того чтобы описать бал, Дмитрий неоднократно побывал на проводимых любителями старины реконструкциях балов. На них все было, как в старину, только люди сегодняшние, с радостью посвящающие себя тому далекому и по душе близкому им времени.

Большая серия работ- одиннадцать картин, посвящена дуэли Пушкина. Автор исследования роковой дуэли и известный специалист по реставрации исторических событий и реконструкции городских обликов Александр Кибовский (ныне министр правительства Москвы) поставил перед художником задачу пошагово показать события трагического для русской культуры дня 28 декабря 1837 года. Художник отобразил встречу Пушкина и Данзаса (лицейского друга Пушкина, секунданта поэта на дуэли с Дантесом) у кондитерской Вольфа и Беранже, сцены самой дуэли и роковой выстрел Дантеса и боль, которая пронзила поэта. Зубы стиснуты, в глазах ненависть. Это потом он скажет, что прощает обидчика, а в этот момент- можно только догадываться по всему его облику, что он думает!

И еще одна картина с Пушкиным из дуальной серии. Пока секунданты протаптывают дорогу, Пушкин отвлекся и подойдя к дереву, освещенного солнечными лучами смотрит на него улыбаясь. Так и слышится "мороз и солнце, день чудесный…" Я поймал себя на инстинктивном желании подойти к нему и остановить, не пустить дальше… Так естественно написан звенящий от солнца и свет воздух и так безмятежно стоит поэт! Но …..!

Мне остается сказать, что работы художника Дмитрия Белюкина находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Пушкина, в музее Российской Армии, в Московской патриархии, государственных и частных музеях и картинных галереях России и зарубежья.

Художник живет и работает в Москве.