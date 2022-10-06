Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

РПЦ передали храм XVII века в усадьбе Узкое в Ясеневе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Территориальное управление Росимущества в Москве передало Русской православной церкви храм Казанской иконы Божьей Матери постройки конца XVII века в усадьбе Стрешневых-Голицыных (бывшее Узкое) в Ясеневе, сообщило финансово-хозяйственное управление РПЦ.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения.

Казанский храм был построен по заказу боярина Тихона Стрешнева в 1698 году, в 1812 году был частично разрушен и отреставрирован уже в начале XX века. В конце 1920-х годов богослужения в нем прекратились, а здание отошло в ведение Академии наук СССР, которая разместила в усадьбе санаторий.

В 1992 году в Казанском храме возобновились регулярные богослужения и началась реставрация.

В 2018 году после завершения ремонтно-восстановительных работ патриарх Кирилл совершил чин великого освящения старинной церкви.

Москва Казанская церковь Ясенево Узкое РПЦ Росимущество Тихон Стрешнев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

"Переезд" экспонатов Музеев Кремля задержался из-за проблемы с британскими витринами

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Глава Российского оскаровского комитета Чухрай ушел со своего поста

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа еще на три года

Умершие знаменитости

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });