РПЦ передали храм XVII века в усадьбе Узкое в Ясеневе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Территориальное управление Росимущества в Москве передало Русской православной церкви храм Казанской иконы Божьей Матери постройки конца XVII века в усадьбе Стрешневых-Голицыных (бывшее Узкое) в Ясеневе, сообщило финансово-хозяйственное управление РПЦ.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения.

Казанский храм был построен по заказу боярина Тихона Стрешнева в 1698 году, в 1812 году был частично разрушен и отреставрирован уже в начале XX века. В конце 1920-х годов богослужения в нем прекратились, а здание отошло в ведение Академии наук СССР, которая разместила в усадьбе санаторий.

В 1992 году в Казанском храме возобновились регулярные богослужения и началась реставрация.

В 2018 году после завершения ремонтно-восстановительных работ патриарх Кирилл совершил чин великого освящения старинной церкви.