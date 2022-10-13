Новый мультсериал "Умка" будет доступен для зрителей с 21 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" с 21 октября выпускает в прокат новый мультсериал "Умка", который станет продолжением истории про медвежонка и его друга мальчика, сообщили в пресс-службе киностудии.

Первые серии нового анимационного сериала станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Okko с 21 октября, а спустя неделю, 28 октября, мультфильм появится в эфире телеканала "Карусель".

Мультсериал вдохновлен классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря – "Умка" и "Умка ищет друга". В 2019 году, к 50-летию со дня выпуска первого фильма, "Союзмультфильм" создал завершающую часть трилогии под названием "Умка на ёлке". Короткометражная картина вызвала большой интерес зрительской аудитории, собрав свыше 10 млн. просмотров на популярных онлайн-платформах.

Фото: пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"

В 2021 году "Союзмультфильм" приступил к разработке проекта, которая включала в себя изучение быта, фольклора и музыки народов крайнего Севера. Среди консультантов - президент региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки" Анна Отке, а также руководитель чукотского традиционного ансамбля "Кочевник" Умка Кайпанау.

В центре сюжета нового мультсериала - друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге он рассказывает детям истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком и другими животными Арктики. В каждой серии друзьям предстоит пережить череду приключений и узнать много нового об окружающем мире.

Проект также собрал всех основных представителей животного мира крайнего Севера: помимо белого медвежонка Умки и его мамы на экранах появятся полярная волчица Ильма, нерпа Кора, розовая чайка Пычик, россомаха Маха и многие другие.

В настоящее время творческая группа продолжает работать над первым сезоном мультсериала, который составит 26 серий.