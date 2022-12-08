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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Киноверсия мультсериала "Умка" выйдет в кино с 12 января

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Киноверсия мультфильма "Умка", в которую вошли несколько новых эпизодов мультсериала, выйдет в прокат в кинотеатрах с 12 января, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Как отметили в киностудии, планируется, что подобные полнометражные выпуски, основанные на самых популярных анимационных проектах "Союзмультфильма", будут появляться в качестве кинотеатральных релизов на регулярной основе.

Анимационный сериал "Умка" создан по мотивам мультфильмов Владимира Попова и Владимира Пекаря "Умка" и "Умка ищет друга". В центре сюжета – друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.

Союзмультфильм Умка
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