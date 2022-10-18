С начала года в РФ более 100 кинотеатров приостановили работу, 43 - закрылись

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Более 100 кинотеатров в России приостановили свою работу, полностью закрылись 43 кинотеатра, снижение кассовых сборов из-за ухода зарубежных компаний составило с начала 2022 года по 18 октября 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

"По данным Минкультуры, в настоящее время в РФ регулярный кинопоказ проводят 2 136 кинотеатров и 5 319 кинозалов. Сокращение кинотеатральной сети по состоянию на 18 октября и в сравнении с первой неделей 2022 года составило 11,5% кинотеатров, то есть сократилось 277 кинотеатров из 2 136, и 11,3% кинозалов, 679 из 5 319. При этом по регистрационным данным ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система - ИФ) официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43, из них 74 частных и 72 муниципальной формы собственности", - сказал Давиденко на совещании в Совете Федерации во вторник.

Также он сообщил, что "совокупные сборы кинопроката по состоянию на 18 октября составили 18,8 млрд рублей, что на 44% ниже сборов за аналогичный период 2021 года, данное падение связано с уходом американских мейджоров с российского рынка".

"Результаты проката российский фильмов снизились по сравнению с результатами проката по аналогичный период 2021 года по кассовым сборам на 7,3%", - уточнил он.

Также он сообщил, что до конца 2022 года запланирован выход в прокат 57 российских релизов, в том числе 21 новинки при поддержке Минкультуры.