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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госфильмофонд передаст для проката в кинотеатрах около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В октябре Госфильмофонд и киностудия ("Ленфильм" - ИФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит передавать оцифрованные картины для показа в кинотеатрах", - написала Любимова в своем телеграм-канале в пятницу.

Она отметила, что у зрителей по всей стране появится возможность увидеть на больших экранах легендарные отечественные фильмы. Среди них - "Отцы и дети", "Открытая книга", "Всадник без головы" и многие другие.

"На "Ленфильме" было снято множество картин на основе литературных произведений из школьной программы. Они максимально приближены к первоисточникам. Уверена, что ребятам, которые смогут увидеть фильмы на большом экране по Пушкинской карте, и учителям эти показы будут особенно интересны", - добавила министр.

Показы, как уточнила Любимова, могут состояться уже в ноябре в кинотеатрах по всей стране, включая новые регионы.

Ольга Любимова Минкультуры РФ Ленфильм
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