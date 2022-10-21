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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Минкультуры отменило Санкт-Петербургский международный культурный форум

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерт во культуры отменило Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 10-12 ноября.

"В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году", - добавили в министерстве.

В сентябре глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что форум перенесут на ноябрь. Прежде его собирались провести 20-22 октября.

Последний раз форум прошел в 2019 году. В 2020 и 2021 годах его не проводили из-за пандемии коронавируса.

Санкт-Петербургский культурный форум Минкультуры Ольга Любимова Петербург
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