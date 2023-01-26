Глава РПЦ объяснил выезд россиян из страны после начала СВО насаждением чуждых ценностей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Решение части мужчин покинуть Россию, чтобы избежать мобилизации, стали результатом многолетнего насаждения ложных ценностей, такое мнение высказал патриарх Кирилл.

"Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании", - сказал патриарх в четверг на пленарном заседании XI Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Отметив, что люди уехали по разным мотивам, предстоятель РПЦ назвал неверным выносить суждения обо всех. Однако, по его словам, факт отъезда не должен удивлять, потому что "среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично".

В связи с этим патриарх призвал задуматься о системах воспитания и образования, которые, как он считает, "по крайней мере, часть нашей молодежи превращают во внутреннюю эмиграцию, в то время как ситуация в отечестве требует от них, как и ото всех, здравомыслия и патриотизма".