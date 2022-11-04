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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты пришли к выводу, что старинный набросок, который более ста лет хранился в музее и считался грубой имитацией, все же принадлежит кисти Рембрандта. Как сообщает The Guardian, речь идет о работе "Воздвижение креста".

Набросок относится к 1640-м годам, долгое время считалось, что его автором был один из последователей голландского живописца.

Только с помощью специального исследования удалось установить авторство наброска, который хранится в музее Бредиуса в Гааге и был куплен еще в 1921 году. Первый куратор музея Абрахам Бредиус был уверен, что это подлинный Рембрандт, но с тех пор эксперты постоянно относили работу к имитации. Считалось, что столь грубые мазки не могли принадлежать кисти великого голландца.

Внимание на набросок обратили около года назад, когда специалисты готовили книгу о Рембрандте. Они пришли к выводу, что выполненный масляной краской набросок и не должен быть очень точным и четким, Рембрандт хотел просто показать общую композицию, поэтому выполнял его грубыми мазками.

Инфракрасное и рентгенологическое исследования показали, что художник несколько раз менял планы относительно композиции картины и менял расположение элементов. "Автор определенно не копировал другую работу", - говорят эксперты.

Набросок является отсылкой к картине Рембрандта "Воздвижение креста", которая хранится в Мюнхенской Пинакотеке.

Рембрандт Нидерланды Гаага
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