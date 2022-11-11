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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Ералаш" и "Сына полка" решили оцифровать

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. фильмов оцифруют в 2023 году, сообщили в Минкультуры РФ.

"На заседании экспертным советом был согласован перечень фильмов в количестве 2238 наименований и 5000 фильмовых материалов, предлагаемых к оцифровке в 2023 году", - говорится в сообщении.

В список вошли художественные, документальные и научно-популярные фильмы. В частности, оцифровке в 2023 году подлежат материалы к фильму "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, фильм Василия Пронина "Сын полка", фильм "Два бойца" Леонида Лукова, а также фильмы детского киножурнала "Ералаш" и многие другие.

Кроме того, как уточнили в Минкультуры, одобрен план издательской деятельности главного киноархива страны до 2027 года.

Минкультуры РФ
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