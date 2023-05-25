Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году оцифруют 40 картин из коллекции Госфильмофонда, среди них фильмы "Чапаев", "Подвиг разведчика", а также материалы к юбилеям Федора Шаляпина и Сергея Эйзенштейна, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"40 картин из коллекции Госфильмофонда оцифруют в 2023 году. Такое решение было принято экспертным советом. Специалисты Госфильмофонда России проведут масштабную работу по восстановлению материалов к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной, 125-летию Сергея Эйзенштейна", - написала Любимова в своем телеграм-канале в четверг.

Также она сообщила, что планируется оцифровать картины "Чапаев", "Подвиг разведчика", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", вторую серию "Молодой гвардии" и другие исторические ленты.

"Главная цель Госфильмофонда - сберечь все шедевры отечественной киноиндустрии. Оцифровка картин поможет не только сохранить кинонаследие, но и показать шедевры широкой аудитории", - отметила министр.

Ольга Любимова Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });