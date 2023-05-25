Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году оцифруют 40 картин из коллекции Госфильмофонда, среди них фильмы "Чапаев", "Подвиг разведчика", а также материалы к юбилеям Федора Шаляпина и Сергея Эйзенштейна, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"40 картин из коллекции Госфильмофонда оцифруют в 2023 году. Такое решение было принято экспертным советом. Специалисты Госфильмофонда России проведут масштабную работу по восстановлению материалов к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной, 125-летию Сергея Эйзенштейна", - написала Любимова в своем телеграм-канале в четверг.

Также она сообщила, что планируется оцифровать картины "Чапаев", "Подвиг разведчика", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", вторую серию "Молодой гвардии" и другие исторические ленты.

"Главная цель Госфильмофонда - сберечь все шедевры отечественной киноиндустрии. Оцифровка картин поможет не только сохранить кинонаследие, но и показать шедевры широкой аудитории", - отметила министр.