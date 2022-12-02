Фестиваль авторского кино "Зимний" открылся в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве начался первый Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний".

"Авторский сегмент всегда занимал особое место в отечественном кинематографе, и сегодня один из приоритетов развития индустрии является поддержка не только признанных мастеров, но и молодых авторов и дебютантов. Уверена, что "Зимний" станет важной площадкой для знакомства профессионалов и ценителей кино с авторскими новинками, отличной возможностью для продвижения новых идей и творческой реализации одаренных режиссёров и продюсеров", - сказала в видеообращении глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко, говоря о фестивале, отметил, что после того, как в этом году не состоялся кинофестиваль "Кинотавр", стало понятно, что необходимо проведение фестиваля авторского кино. При этом, по его мнению, эти фестивали не стоит сравнивать.

"Мы имеем много талантливых людей, интересных проектов, и когда в этом году не проводился кинофестиваль "Кинотавр" по определенным причинам, то для нас был необходим фестиваль авторского кино. И мы очень рады, что министерство культуры поддержало фестиваль под названием "Зимний", я надеюсь, что он будет иметь продолжение, режиссеры и авторы будут иметь возможность показать свои работы вот на таком киносмотре. Фестиваль первый, надеюсь, что это не будет блин комом", - сказал он журналистам.

В свою очередь продюсер фестиваля Наталья Мокрицкая отметила, что в рамках фестиваля выступят преподаватели восьми лучших киношкол, которые расскажут "о своей концепции, свою философию, свой внутренний стержень, чем они отличаются от других, покажут, свою лучшие фильмы".

Фильмом открытия фестиваля стала документальная лента Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". Работа над фильмом началась за два года до смерти режиссера Алексея Балабанова как хроника производства его картины "Я тоже хочу", после смерти режиссера она продолжились.

В конкурсную программу смотра вошли десять картин. Так, в программе драма Тамары Дондурей "Рядом" о переживании смерти близкого человека, "Доктор" Артема Темникова, а также новая картина Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале" о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.

Также в конкурсе фильм Ивана Твердовского "Наводнение", который является экранизацией двух произведений Евгения Замятина - повестей "Наводнение" и "Север", лента "Волны" Михаила Брашинского о попытках пережить смерть близкого человека и одиночество и картина "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Зрители фестиваля также увидят новую работу Григория Константинопольского "Клипмейкеры" и хоррор "Медея" Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева.

Кроме того, в конкурсе две ленты ведущих представителей якутского кинематографа - Степана Бурнашёва и Любови Борисовой. Детективная драма "Айта" и "Не хороните меня без Ивана" - история о дружбе русского художника и автора знаменитой картины "Шаман" Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна.

Председателем жюри фестиваля "Зимний" выступит режиссер и сценарист Алексей Герман младший, также в жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.

В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение. Площадками кинофестиваля станут кинотеатры "Художественный" и "Москино Космос".

Фестиваль проходит в столице со 2 по 8 декабря.