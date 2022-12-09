В России открылся первый региональный центр реставрации ценных книг

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Первый в России региональный реставрационный центр ценных документов и книг открылся в Нижнем Новгороде, сообщили в Минкультуры.

Это филиал Российской государственной библиотеки, который займется консервацией и реставрацией на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина.

"Здесь созданы реставрационная и переплетная мастерские, лаборатория и учебно-методический комплекс", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Ольга Любимова через пресс-службу пообещала, что до конца 2030 года по всей стране будет открыто 40 таких центров. Следующий откроют в Рязани уже в декабре, до конца 2023 года откроется еще пять таких центров.

"Региональные библиотеки-участники получат современное оборудование и самые актуальные методики работы. Также в учреждениях будет внедрен единый стандарт качества. Все это позволит центрам развивать реставрацию книги как науку", - добавила министр.

"В планах у каждого регионального центра в год не менее 90 реставраций ценных документов, не менее 1500 фазовых консерваций микроклиматических контейнеров и более 1100 библиотечных переплетов", - отметили в ведомстве.

Проект по созданию региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР) Российская государственная библиотека запустила в 2022 году по решению Минкультуры. Основная цель проекта - создание в регионах сети специализированных центров, в каждом из которых квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов смогут консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии важнейшие для истории и культуры страны документы.

На сегодняшний день лишь очень небольшое количество библиотек располагает оборудованием и кадрами для сохранения ценных фондов, напомнили в министерстве.