Минкультуры признало дефицит реставраторов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Количество объектов культурного наследия, которые нуждаются в срочной реставрации, превосходит число необходимых специалистов, сообщила на совещании в Центре имени Грабаря министр культуры Ольга Любимова.

"К сожалению, количество объектов культурного наследия, нуждающихся в срочной реставрации, все еще в разы превосходит количество наших уникальных специалистов, которые способны сохранять эти шедевры для передачи будущим поколениям", - сказала она и назвала важнейшим вопросом развитие системы обучения и воспитания новых кадров.

Любимова отметила, что специалистов в области реставрации готовят 13 вузов: в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Вологде и Севастополе. Ежегодно эти вузы выпускают около двух тысяч специалистов. Сейчас в отрасли работает больше 10 тысяч реставраторов, добавила она.

На этом же совещании министр сообщила, что ее ведомство планирует к 2030 году удвоить количество реставраторов книг и запустить в работу более 40 реставрационных центров по всей стране. По ее словам, масштабную работу по сохранению библиотечных фондов сейчас проводит Российская государственная библиотека. Под патронажем библиотеки находится свыше 120 млн документов. Ежегодно отдел реставрации РГБ восстанавливает более 1,5 тыс. документов редкого и ценного фонда.

В 2022 году было открыто два региональных центра консервации и реставрации библиотечных фондов - филиалов РГБ - в Нижнем Новгороде и Рязани.