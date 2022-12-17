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Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сфинксы вернулись в субботу на Египетский мост в Санкт-Петербурге после реставрации, сообщили "Интерфаксу" в Музее городской скульптуры Петербурга.

"10 сентября 2022 года начался демонтаж скульптур Сфинксов с Египетского моста. Этому предшествовал их тщательный осмотр сотрудниками музея. Были выявлены многочисленные очаги коррозии металла, утраты позолоты деталей декоративных элементов: короны и платка - немеса", - рассказал собеседник агентства.

Сильные повреждения были зафиксированы на красочном покрытии, которое предохраняет чугун от разрушения.

Реставраторы начали работы с расчистки скульптур специальной смывкой. Далее был использован максимально щадящий метод СВАО - струйно-вихревой очистки металла.

"В результате реставраторы увидели, какие из стражей города пострадали во время Великой Отечественной войны больше остальных. В ходе реставрации все "раны" Сфинксов были "залечены", - отметили в музее. - Далее скульптуры были обработаны фосфатическим составом, задача которого предотвратить ржавчину, отгрунтованы и покрашены в цвет "оксидированной бронзы".

После соответствующих подготовительных работ было произведено золочение толщиной 4 микрона.

Декоративные скульптуры Сфинксы на Египетском мосту через реку Фонтанку были установлены в августе 1826 года. Их создал скульптор Павел Соколов. Сфинксы выполнены из чугуна, бронзовые детали вызолочены. Вес одной скульптуры вместе с плинтом составляет порядка 2 тонн.

Петербург
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