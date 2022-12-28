В Пушкинском музее введут бесплатный день для посетителей старше 60 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина старше 60 лет смогут по четвергам бесплатно посещать все его экспозиции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Пушкинского музея.

Входной билет в музей можно оформить на его сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди.

Отмечается, что по бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки. При посещении нужно будет взять с собой документ, подтверждающий возраст (паспорт или социальную карту).