Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Пушкинском музее введут бесплатный день для посетителей старше 60 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина старше 60 лет смогут по четвергам бесплатно посещать все его экспозиции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Пушкинского музея.

Входной билет в музей можно оформить на его сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди.

Отмечается, что по бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки. При посещении нужно будет взять с собой документ, подтверждающий возраст (паспорт или социальную карту).

Москва Пушкинский музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объявлен шорт-лист кинопремии "Золотой орел"

Умершие знаменитости

Солист группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет

Бекмамбетов продал "Базелевс" продюсерам киностудии

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков

"Троица" Рублева вернулась в экспозицию Третьяковки

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });