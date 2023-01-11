"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Фото: Don Arnold/WireImage

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сериал "Дом дракона" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал".

80-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в среду по московскому времени.

Фантастический сериал является независимым приквелом сериала "Игра престолов".

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил Кевин Костнер за "Йеллоустоун". В аналогичной женской номинации "Золотого глобуса" удостоена Зендея за роль в сериале "Эйфория".

Лучшим мини-сериалом стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Эван Питерс и Аманда Сейфред.

Лучшим комедийным сериалом признан "Начальная школа "Эбботт"". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт и Кинта Брансон.

Картина "Фабельманы" режиссера Стивена Спилберга стала обладателем "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма".

Картина также была удостоена "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру.

В номинации " Лучший фильм - драма", кроме работы Спилберга, были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Тар" Тодда Филда и "Элвис" База Лурмана.

Фильм "Банши Инишерина" Мартина МакДона получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл". Ранее картина была удостоена "глобусов" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль в исполнении Колина Фаррела.

В номинации " Лучший фильм - комедия или мюзикл" также были представлены картины "Всё везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.