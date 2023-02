В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премию "Грэмми" как лучшая песня года получила композиция Just Like That американской блюзовой исполнительницы Бонни Райт.

"Я так удивлена. Я не знаю, что сказать. Это просто нереальный момент", - сказала она, получая награду.

Премию в номинации "Запись года" за песню About Damn Time получила певица Лиззо.

Награду за лучший альбом года получил Harry"s House исполнителя Гарри Стайлса.

Обладательницей "Грэмми" как лучший новый исполнитель стала 23-летняя джаз-вокалистка Самара Джой.

Певица Бейонсе этим вечером стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории. По итогам церемонии 2023 года у нее стало 32 премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. Таким образом она опередила по этому показателю ныне покойного дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 награду. В этом году Бейонсе получила четыре награды: "Лучшая танцевальная/электронная запись" за трек Break My Soul, "Лучшее исполнение в стиле R&B" (Plastic Off the Sofa), "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" (Renaissance) и "Лучшая песня в стиле R&B" (CUFF IT).

Кроме того, в этот раз впервые вручалась награда в новой номинации "Лучшая песня для социальных перемен". Иранский исполнитель Шервин Хаджипур получил ее из рук первой леди США Джилл Байден за песню Baraye, ставшую гимном иранского протестного движения, вызванного смертью 22-летней Махсы Амини.

65-я церемония вручения премии "Грэмми" проходила в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena.