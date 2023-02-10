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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Народный артист РФ Филиппенко назвал плановым свой уход из театра Моссовета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Александр Филиппенко сообщил "Интерфаксу", что решение театра Моссовета не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством, в спектакли с его участием введены артисты из второго состава.

"У меня в прошлом году закончился контракт, и (о том, что контракт не будет продлен) давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный, сейчас все время в переговорах (...) Никого не подвел, все было по плану", - сказал Филиппенко, комментируя агентству сообщения СМИ о том, что театр Моссовета не продлил контракт с артистом, а сам он эмигрировал из России.

По словам Филиппенко, он сейчас уехал к дочери. В спектакли, в которых участвовал артист, введены вторые составы, о чем заранее, как уточнил артист, приняло решение руководство театра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из России. По данным СМИ, сейчас артист живет в Вильнюсе.

Согласно информации на сайте театра, Филиппенко задействован в четырех спектаклях – "Шекспиргамлет" (Гамлет-отец-призрак), "Укрощение строптивой" (Баптиста), "Три сестры" (Чебутыкин) и "Дядя Ваня" (Серебряков).

Александр Филиппенко – актер театра и кино, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В разные годы играл в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, где проработал 20 лет, театре Моссовета и Гоголь-центре. С 1996 по 2006 год руководил театром "Моно-Дуэт-Трио" при Москонцерте. Снялся более чем в 100 фильмах, в частности Филиппенко дважды снялся в экранизации "Мастера и Маргариты": в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева, в 2005 году у Владимира Бортко в роли Азазелло.

Кроме того, выступает с сольными программами и моноспектаклями, в которых звучит проза Гоголя, Зощенко, Эрдмана, Довлатова, Солженицына, Филипенко. Записывает аудиокниги и аудиоспектакли.

Александр Филиппенко театр Моссовета
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