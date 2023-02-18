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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Актриса и сценарист, бывшая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова скончалась на 84-м году жизни, сообщил актер Вениамин Смехов.

"Людмила Владимировна Абрамова. Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи (...) Вечная благодарная светлая память", - написал он на своей странице в соцсетях.

Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году закончила ВГИК. Среди ее работ в кино как актрисы фильмы "713-й просит посадку", "Восточный коридор". В 1984 году по ее сценарию режиссер Игорь Апасян снял фильм "Пока не выпал снег". Работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея Высоцкого. Была в браке с Высоцким с 1965 по 1970 годы, у них родились сыновья Аркадий и Никита.

Людмила Абрамова Владимир Высоцкий
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