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Фильм "Квантомания" собрал в дебютный уикенд $104 млн в США и Канаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Картина "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) собрала $104 млн в дебютный уикенд в североамериканском прокате, несмотря на неожиданно низкие оценки от критиков и зрителей, пишет MarketWatch.

В остальном мире новое кино по супергеройской вселенной Marvel заработало еще $121,3 млн, и совокупные сборы картины составили $225 млн.

"Квантомания" стала первым блокбастером года, и конкуренции в прокате у фильма практически не было. Это обеспечило картине хорошую кассу, но не уберегло от критики.

На популярном сайте кинокритиков Rotten Tomatoes у фильма всего 48% положительных отзывов, а на площадке CinemaScore, отслеживающем настроения обычных зрителей, фильм получил оценку "B". Единственная картина по вселенной Marvel, которую приняли хуже - "Вечные" 2021 года.

Второе место по кассовым сборам на прошлых выходных занял "Аватар: Путь воды". Картина Джеймса Кэмерона заработала еще $6,4 млн и обошла "Титаник" того же режиссера в списке самых кассовых фильмов в истории, поднявшись на третью строчку с показателем $2,243 млрд. "Титаник", снова показанный в кинотеатрах в честь 25-летия выхода картины, собрал $2,3 млн.

Marvel США Канада Джеймс Кэмерон
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