Кинематографисты смогут продолжить работать с пленкой на базе Госфильмофонда

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - После закрытия лаборатории "Мосфильма" по обработке кинопленки кинематографисты могут обращаться за этим в Госфильмофонд, разъяснила через Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Она опровергла сообщения о том, что закрытая лаборатория была в стране последней, где можно было проявить, напечатать пленку или оцифровать материалы.

По словам Любимовой, в министерство поступило сразу несколько запросов о том, где можно проявить, напечатать пленку или оцифровать свои материалы, а также вопросы о том, правда ли, что в России такой возможности больше не осталось.

"Так вот. Кинематографисты могут обратиться в Госфильмофонд. Здесь всегда велась активная работа по сохранению и реставрации пленок, по созданию страховых копий картин и исходных материалов, и, конечно, по оцифровке", - сообщила она.

Министр напомнила, что именно на пленку были сняты сотни шедевров отечественного кинематографа. "Важно сохранить наше кинобогатство в подобном формате. И дать возможность авторам продолжать работать с пленкой", - добавила она и назвала главной целью Госфильмофонда сохранение всех шедевров отечественной киноиндустрии.

22 февраля глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров сообщил "Интерфаксу", что решение о закрытии лаборатории по обработке кинопленки на базе киноконцерна "Мосфильм" с 1 марта связано с ее нерентабельностью из-за перехода при производстве фильмов на цифру.

"Коммерсантъ", ссылаясь на материалы "Мосфильма" от 2018 года, отмечал, что лаборатория по обработке кинопленки на базе киноконцерна является единственной в стране.