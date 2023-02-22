"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Решение о закрытии лаборатории по обработке кинопленки на базе киноконцерна "Мосфильм" связано с ее нерентабельностью и переходом на цифру, сообщил "Интерфаксу" глава киноконцерна Карен Шахназаров.

"В связи с приходом цифры лаборатории стали нерентабельны (...) Это такой объективный процесс, который, прежде всего, связан не с санкциями, а с тем, что цифра полностью убила пленку. И этот процесс есть во всем мире, мы довольно долго пытались сохранить (лабораторию - ИФ), но, учитывая, что мы внебюджетная организация и не получаем никаких средств, мы не можем содержать ее, у нас убытки", - сказал Шахназаров.

Он уточнил, что у лаборатории отсутствуют заказы, "если не считать студентов ВГИКа, они иногда 300-400 метров заказывают обработки". "Мы не можем содержать ее бесконечно, она давно была нерентабельна", - отметил глава киноконцерна.

"Последним ударом" по работе лаборатории стало то, что "Kodak прекратил поставки пленки в Россию в связи с санкциями, сейчас ее привозят иногда в чемоданах", сказал он.

Также Шахназаров отметил, что во всем мире уже с 2015 года нет ни одной такой лаборатории. При этом в России остается лаборатория в Госфильмофонде. "Там она нужна, потому что они работают с пленкой. Они субсидируются государством, они могут обеспечивать те небольшие объемы, которые остались", - добавил он.

Ранее на сайте "Мосфильма" появилась информация о том, что лаборатория обработки пленки на базе киноконцерна остановит свою работу с 1 марта.

По данным СМИ, которые ссылаются на материалы "Мосфильма" от 2018 года, лаборатория по обработки кинопленки на базе киноконцерна является единственной в стране. В качестве примера российских работ на пленке приводятся фильм Павла Лунгина "Братство" и сериал Сергея Урсуляка "Ненастье".