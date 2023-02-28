В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

Ольга Любимова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В московских библиотеках с удивлением восприняли информацию о списках запрещенных писателей, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"(Эта информация - ИФ) очень обижает самих сотрудников библиотек, которые никакую такую работу не выполняли, впервые о ней слышат, с удивлением звонят нам и говорят, а что нам делать, откуда это все и почему это взялось. Очередной фейк", - сказала Любимова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Глава Минкультуры отметила, что министерство не составляло таких списков.

"Очень была удивлена самому списку (...). Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали (...)", - заявила она.

Ранее в социальных сетях появилась информация о запрете московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.