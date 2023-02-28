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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Минкультуры хотят обновить в новых регионах РФ книжные фонды с "измененной литературой"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Книжные фонды в новых регионах России необходимо заменить более чем на 80%, так как многие книги там связаны с пропагандой нетрадиционных для РФ ценностей, заявила министр культуры Ольга Любимова.

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"Работа с библиотеками, с книжным фондом, который, к сожалению, придется менять на 82% (в новых регионах)", - сказала Любимова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, в новых регионах страны была "измененная литература, связанная с нашей общей историей, связанная с пропагандой очень не близких для нас (России) ценностей".

Любимова отметила, что вместо этого Минкультуры хочет послать в эти регионы детскую, русскую и зарубежную литературу в переводе выдающихся отечественных переводчиков.

Минкультуры РФ
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