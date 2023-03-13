Умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Японии умер нобелевский лауреат по литературе, писатель-романист и общественный деятель Кэндзабуро Оэ. Как сообщает Kyodo News в понедельник со ссылкой на издательство Коданся (Kodansha Ltd.), он умер от старости в возрасте 88 лет.

Писатель умер утром 3 марта, он уже похоронен. Официальную церемонию его памяти проведут позднее.

Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию в 1994 году за создание "воображаемого мира, где жизнь и миф собираются воедино в тревожный образ невзгод нынешнего человечества". Он стал вторым японцем, получившим эту награду, после Ясунари Кавабаты. Оэ получил множество литературных премий, в 2005 году его имя получила премия, учрежденная издательством "Коданся", и в этом же году он объявил, что завершает писательскую карьеру.

Кэндзабуро Оэ занимал активную общественную позицию, проводил кампании в поддержку пацифистской Конституции Японии и с 1970-х годов боролся за закрытие атомных электростанций, а аварию на АЭС "Фукусима" в 2011 году назвал результатом пренебрежения человеческими жизнями и "худшим предательством памяти жертв Хиросимы".