Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Японии умер нобелевский лауреат по литературе, писатель-романист и общественный деятель Кэндзабуро Оэ. Как сообщает Kyodo News в понедельник со ссылкой на издательство Коданся (Kodansha Ltd.), он умер от старости в возрасте 88 лет.

Писатель умер утром 3 марта, он уже похоронен. Официальную церемонию его памяти проведут позднее.

Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию в 1994 году за создание "воображаемого мира, где жизнь и миф собираются воедино в тревожный образ невзгод нынешнего человечества". Он стал вторым японцем, получившим эту награду, после Ясунари Кавабаты. Оэ получил множество литературных премий, в 2005 году его имя получила премия, учрежденная издательством "Коданся", и в этом же году он объявил, что завершает писательскую карьеру.

Кэндзабуро Оэ занимал активную общественную позицию, проводил кампании в поддержку пацифистской Конституции Японии и с 1970-х годов боролся за закрытие атомных электростанций, а аварию на АЭС "Фукусима" в 2011 году назвал результатом пренебрежения человеческими жизнями и "худшим предательством памяти жертв Хиросимы".

Хроника 05 января 2019 года – 13 марта 2023 годаУмершие знаменитости
Кэндзабуро Оэ Япония Нобелевская премия Фукусима
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Нидерландах нашли средневековый клад

В Нидерландах нашли средневековый клад

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Минкультуры анонсировало выход в прокат 30 фильмов, снятых при господдержке

Минкультуры сообщило, что заявка на проведение "Кинотавра" в этом году не поступала

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });