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Новые "Стражи Галактики" собрали $282 млн в дебютный уикенд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировые сборы кино по вселенной комиксов Marvel "Стражи Галактики. Часть 3" составили $282,1 млн в первые выходные, причем на США и Канаду пришлось $114 млн из этой суммы, пишет CNBC.

"Давняя традиция, согласно которой фильм Marvel открывает летний киносезон, продолжилась очередным дебютом на более чем $100 млн", - отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

В то же время аналитики прогнозировали, что кассовые сборы в Северной Америке в первый уикенд составят $120-150 млн. Вторая часть "Стражей Галактики" заработала в дебютные выходные $146,5 млн в 2017 году.

Меньшие, чем ожидалось, сборы могут быть отчасти вызваны тем, что за последнее десятилетие это уже шестой фильм с героями "Стражей Галактики", сказал старший аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс. Кроме того, сказались неоднозначные реакции на несколько фильмов, вышедших после "Мстители: Финал", и тот факт, что продюсеры дали понять, что события нового фильма не будут иметь серьезных последствий для всей вселенной Marvel, добавил аналитик.

Третья часть "Стражей Галактики" стала последним фильмом, который режиссер Джеймс Ганн снял для Marvel перед уходом в конкурирующую студию DC.

Marvel Стражи Галактики
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