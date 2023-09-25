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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Боевик "Неудержимые-4" провалился в североамериканском прокате в дебютный уикэнд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Четвертая часть франшизы "Неудержимые" (Expend4bles), в которой снялись такие звезды, как Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, заработала всего $8,3 млн в кинотеатрах США и Канады в первый уикэнед, сообщает AP со ссылкой на данные Comscore.

Первое место в североамериканском прокате занял фильм ужасов "Проклятие монахини 2" (The Nun 2), собравший $8,4 млн.

"Франшиза ("Неудержимые" - ИФ) напичкана звездами, но ужастики - это отдельная история, - отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Неважно что, но если что-то вас пугает в кинотеатре пару раз за полтора часа, этот фильм всегда стоит потраченных на билет денег".

На третье место по сборам опустился фильм "Призраки в Венеции" (A Haunting in Venice) с показателем $6,3 млн. За две недели проката картина заработала $25,3 млн. Это третий фильм Кеннета Браны по мотивам произведений Агаты Кристи про Эркюля Пуаро, в котором режиссер сам играет знаменитого сыщика. Первые два, "Убийство в Восточном экспрессе" и "Смерть на Ниле", вышли в 2017 и 2022 годах.

Еще один многосерийный боевик, "Великий уравнитель 3" (The Equalizer 3) с 68-летним Дензелом Вашингтоном, собрал $4,7 млн на прошлых выходных, доведя североамериканские сборы за четыре недели до впечатляющих $81,1 млн.

В целом минувший уикэнд стал худшим для американского кинорынка с декабря прошлого года, отметил Дергарабедян. Кроме того, впервые с февраля ни один фильм не заработал в прокате $10 млн, добавил эксперт.

США Канада Comscore Пол Дергарабедян Сильвестр Сталлоне Джейсон Стэйтем
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